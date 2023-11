Sinner-Medvedev oggi in tv in chiaro: orario, canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Daniil Medvedev nella semifinale delle ATP Finals di Torino 2023 (cemento indoor). Prosegue il cammino del numero uno d’Italia, che ha vinto il girone portando a casa tutti e tre gli incontri disputati e sogna ora l’accesso in finale. A separarlo dal match decisivo per il titolo, contro il vincente dell’altra semifinale tra Alcaraz e Djokovic, sarà Medvedev, che l’azzurro ritrova per la terza volta nel giro di pochi mesi. I due si sono affrontati ben quattro volte quest’anno, sempre in finale, e Sinner ha vinto le due più recenti, a Pechino e a Vienna. Nonostante il russo sia ancora avanti 6-2 nei precedenti, a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Jannik, che sta giocando un ottimo tennis e potrà vantare il prezioso sostegno del caloroso pubblico di casa.

Sinner e Medvedev scenderanno in campo oggi (sabato 18 novembre). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 14.30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che detiene i diritti televisivi del torneo e lo monitora attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). I telespettatori, inoltre, potranno seguire la partita in chiaro su Rai 2. Garantita anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e gratuitamente su RaiPlay. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match tra Sinner e Medvedev attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, infine, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.