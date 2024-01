Sinner-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Australian Open 2024

Jannik Sinner se la vedrà contro Daniil Medvedev nella finale degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Saranno ancora una volta l’azzurro e il russo a contendersi il titolo, dopo che nel 2023 hanno disputato ben quattro finali (bilancio di 2-2). Sinner ha superato in quattro set Novak Djokovic, centrando la prima finale Slam della carriera, mentre Medvedev ha recuperato uno svantaggio di due set a zero contro Zverev ed è tornato in finale a Melbourne dopo due anni. Medvedev è avanti 6-3 nei precedenti, ma ha perso gli ultimi tre e soprattutto ha speso davvero tante energie per raggiungere la finale. Basti pensare che ha trascorso in campo oltre 6 ore in più rispetto a Sinner. Non c’è dunque motivo per non considerare favorito l’azzurro, chiamato a gestire le emozioni che comporta la prima finale Slam ma consapevole dei propri mezzi.

Sinner e Medvedev scenderanno in campo domenica 28 gennaio alle ore 09:45 italiane. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale, garantendo ai propri lettori una diretta testuale, aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.