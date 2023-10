Sinner-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Vienna 2023

Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nella finale dell’ATP 500 di Vienna 2023, torneo in programma dal 22 al 29 ottobre. Per la seconda volta in questo mese, il numero uno d’Italia e il russo si affronteranno nell’atto conclusivo di un torneo Atp 500. In quel di Pechino fu Sinner a trionfare ma solo dopo due tie-break, sintomo dell’equilibrio che c’è in campo quando i due si sfidano e di quanto si prospetti equilibrata anche la finale di Vienna.

Medvedev è reduce dal successo in semifinale su Tsitsipas e nel suo cammino ha lasciato ben due set per strada (uno contro Dimitrov e uno contro Khachanov). Sinner invece ha vinto tutti e otto i set disputati, ma in semifinale contro Rublev ha rischiato qualcosa, perdendo in due occasioni il servizio. Nei precedenti è avanti Medvedev 6-1, tuttavia guai a sottovalutare l’azzurro, che sta vivendo un gran momento di forma e intende conquistare un altro titolo prestigioso.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Medvedev scenderanno in campo domenica 29 ottobre sul Center Court alle ore 14.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sky Sport trasmetterà in diretta l’appuntamento austriaco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale tra Sinner e Medvedev attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.