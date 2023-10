Hurkacz-Auger-Aliassime in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Basilea 2023

Hubert Hurkacz se la vedrà contro Felix Auger-Aliassime nella finale del torneo ATP 500 di Basilea 2023 (cemento indoor), evento di scena sui campi della cittadina elvetica. Rientrato improvvisamente in corsa per le Atp Finals grazie al titolo di Shanghai, il polacco ha prolungato il suo momento di forma spingendosi fino all’atto conclusivo del torneo svizzero. Sconfitto al tie-break del terzo set in semifinale Humbert. Ha lasciato per strada invece appena cinque giochi Auger-Aliassime, che in semifinale ha travolto Rune e si è garantito la chance di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Il canadese è avanti 2-1 nei precedenti, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Hurkacz.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Hurkacz e Auger-Aliassime scenderanno in campo domenica 29 ottobre sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 15.30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà lo scontro tra Hurkacz e Auger-Aliassime garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.