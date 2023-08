Sinner-Hanfmann stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2023

Jannik Sinner affronterà Yannick Hanfmann al primo turno degli US Open 2023, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. Dopo la prima semifinale slam ottenuta a Parigi e il successo nel 1000 di Toronto, il nostro numero uno arriva a New York sicuramente in fiducia ma allo stesso tempo con tante aspettative. Lo scorso anno riuscì a conquistare i quarti di finale, quando finì per perdere quell’incredibile match contro Alcaraz. Quest’anno potrebbe ripresentarsi lo stesso cammino, ma bisogna prendere un match alla volta: Hanfmann è ormai un veterano del circuito, in grado quest’anno di trovare la sua posizione nei primi 60 del mondo, ma è reduce da tre sconfitte consecutive al primo turno sul cemento nordamericano.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Sinner e Hanfmann scenderanno in campo nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 agosto all’01:00 italiana sul Court Luois Armstrong. La copertura televisiva degli US Open sarà offerta in esclusiva da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). Nel complesso, l’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi LIVE e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per i TV compatibili con la tecnologia HbbTV. In alternativa, Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo gli incontri degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.