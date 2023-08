Il Milan tenta l’affondo per Mehdi Taremi. La società rossonera ha formulato un’offerta ufficiale al Porto, leggermente inferiore ai 15 milioni di euro. I portoghesi ne chiedono almeno 20 o anche di più per poter chiudere l’affare. A tre giorni dalla fine del mercato, la dirigenti voglio però tentare il tutto per tutto, per completare La Rosa a disposizione di mister Pioli.