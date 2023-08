Alcaraz-Koepfer stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2023

Carlos Alcaraz affronterà Dominik Koepfer al primo turno degli US Open 2023, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. Parte la difesa del titolo dell’attuale numero uno al mondo. Lo scorso anno il classe ’03 spagnolo a New York riuscì a conquistare il suo primo titolo Slam, ora invece ci arriva come uno dei primi due favoriti insieme a Djokovic e con i trofei major che intanto sono diventati due. All’esordio dovrà vedersela sotto le luci dell’Ashe contro Koepfer, giocatore che a marzo era fuori da primi 250 del mondo e che si presenta a questo torneo da n°74 dopo una risalita rapida e imponente in seguito agli infortuni che lo avevano condizionato lo scorso anno.

Alcaraz e Koepfer scenderanno in campo nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 agosto come 2°match dall’01:00 italiana sull’Arthur Ashe (dopo Minnen-Williams). La copertura televisiva degli US Open sarà offerta in esclusiva da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). Nel complesso, l’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi LIVE e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per i TV compatibili con la tecnologia HbbTV. In alternativa, Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo gli incontri degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.