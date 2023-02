Inter-Udinese, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Inter-Udinese, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. I nerazzurri sfidano i bianconeri in una partita che all’andata fu un trionfo per i friulani, poi però entrati in una spirale di crisi. La seconda in classifica, invece, non riesce a trovare la continuità definitiva e deve tornare a vincere. Si parte alle ore 20.45 di sabato 18 febbraio.

Inter-Udinese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Federico Zancan e Luca Marchegiani.