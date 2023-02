Sinner in dubbio per Marsiglia: riposo dopo le fatiche recenti o ultimo sforzo?

Jannik Sinner è iscritto al torneo Atp 250 di Marsiglia, in programma da lunedì 20 a domenica 26 febbraio, ma la sua presenza è fortemente in dubbio. Reduce da due settimane intense con il titolo a Montpellier e la finale raggiunta a Rotterdam, per un totale di otto match disputati in dieci giorni, l’azzurro potrebbe decidere di fermarsi e prendersi alcuni giorni di riposo. Tuttavia, essendo accreditato della seconda testa di serie ed essendo già al secondo turno in virtù di un bye, il suo debutto in terra francese arriverebbe nella giornata di giovedì 24 febbraio (o al massimo mercoledì 23). Ciò significa che avrebbe comunque un paio giorni di riposo prima di scendere in campo.

TABELLONE

MONTEPREMI

COPERTURA TV

Un altro elemento in favore della sua presenza a Marsiglia è costituito dalla settimana seguente, in cui Sinner non è iscritto al torneo di Dubai. Qualora desse forfait a Marsiglia, dunque, – salvo wild card dell’ultimo momento – resterebbe fermo per due settimane prima del Sunshine Double e rinuncerebbe alla possibilità di conquistare punti importanti in ottica ranking Atp. Marsiglia infatti si gioca indoor, in condizioni a lui favorevoli e, anche dando uno sguardo al tabellone, l’opportunità di spingersi avanti è davvero ghiotta.

Non resta dunque che aspettare la decisione che Jannik prenderà insieme al suo team. Probabilmente deciderà all’ultimo, anche in virtù di come si sentirà dal punto di vista fisico. Essendo giovane e reduce da una stagione in cui ha giocato poco, sicuramente non avrebbe problemi a scendere in campo. Tuttavia, nella finale di Rotterdam contro Medvedev ha dato l’impressione di accusare le fatiche delle settimane precedenti (specialmente nel finale) e, in generale, spremersi non è mai una buona idea.