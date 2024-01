Sinner-Djokovic oggi in tv in chiaro?: orario, canale e diretta streaming semifinale Australian Open 2024

Jannik Sinner se la vedrà contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Seconda semifinale in un torneo major per il tennista altoatesino, sempre più in alto torneo dopo torneo. Al penultimo atto del torneo australiano ci arriva addirittura senza aver perso un singolo set nel corso delle cinque partite fin qui affrontate. E ora tutti potranno assistere al match che ci si attendeva sin dal momento del sorteggio, lo scontro nella semi della parte alta del tabellone contro il n°1 Novak Djokovic. Una partita che non ha neanche bisogno di presentazioni, che ormai negli ultimi mesi abbiamo ammirato più volte. Tra Torino e Malaga Jannik ha dimostrato di potersela giocare contro il serbo, ma adesso arriva il test più duro di tutto: affrontare il serbo in un torneo dello Slam, e per di più in Australia, dove è stato pressoché imbattibile negli ultimi anni.

Sinner e Djokovic scenderanno in campo oggi, venerdì 26 gennaio, alle ore 04:30 italiane. Non è prevista una diretta in chiaro dell’incontro. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questa sfida, così come tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.