Fenerbahce-Virtus Bologna 88-75, Banchi: “Dispiace per il terzo quarto, loro più continui”

Luca Banchi ha parlato in conferenza stampa subito dopo Fenerbahce-Virtus Bologna 88-75, match valevole per la ventitreesima giornata della regular season di Eurolega 2023/2024. A Istanbul gli emiliani lottano nel primo tempo, ma cedono alla distanza e vedono i turchi ribaltare anche la differenza canestri in caso di arrivo a pari punti.

“Siamo dispiaciuti per come siamo entrati in campo nel terzo quarto, il Fenerbahce è semplicemente stato più continuo di noi nell’arco dei 40 minuti – spiega il tecnico delle “V” nere – Siamo stati molto disciplinati nel primo tempo, poi la loro fisicità e aggressività ha preso il sopravvento e non siamo riusciti a evitarlo.” Con diverse assenze, è comunque obbligatorio trovare il bicchiere mezzo pieno considerando anche che il Fenerbahce in casa ha perso una sola partita in questa Eurolega: “Per tre quarti di partita siamo stati abbastanza solidi da poter venire qui a giocarci il match – commenta ancora Banchi – Dobbiamo trovare la consistenza che ci serve in ogni momento della partita.”