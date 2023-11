Sinner-Djokovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Finals Torino 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Novak Djokovic nella finale delle ATP Finals di Torino 2023 (cemento indoor). Il match che assegnerà il titolo al Pala AlpiTour sarà il remake della splendida sfida della fase a gironi vinta dall’azzurro al tie-break del terzo set, dopo oltre tre ore di gioco. Dopo quel match, Sinner ha trascorso altre cinque ore in campo, sconfiggendo in tre set prima Holger Rune e poi Medvedev in semifinale. Meno dispendiose le fatiche di Nole, che ha piegato prima Hurkacz e poi in semifinale Alcaraz. Djokovic arriva dunque all’appuntamento un po’ più riposato (anche se ha finito più tardi) e soprattutto con una gran voglia di prendersi la rivincita. Sinner invece potrà scendere in campo con positività visto che ha già sconfitto il suo avversario pochi giorni fa, ma anche con la consapevolezza di chi sta giocando alla grande in questi gironi. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà Djokovic, che avrà dalla sua anche una maggiore esperienza nel Master di fine anno. Per quanto riguarda Sinner, però, ci sarà un motivo se è l’unico giocatore ancora imbattuto.

Sinner e Djokovic scenderanno in campo domenica 19 novembre, alle ore 18:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che la finale attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). I telespettatori, inoltre, potranno seguire la partita in chiaro su Rai 2. Garantita anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e gratuitamente su RaiPlay. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale tra Sinner e Djokovic in terra piemontese attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, infine, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.