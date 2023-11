Sinner-De Minaur in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Alex De Minaur negli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023 (cemento indoor). Non è iniziato nel migliore dei modi il torneo del numero d’Italia, non tanto per il risultato visto che ha esordito con una vittoria ai danni di McDonald bensì perché il match è iniziato e finito tardissimo. Complice una programmazione che lascia molto a desiderare, a circa 12 ore dalla fine del match contro l’americano Sinner dovrà tornare in campo, opposto a un avversario tutt’altro che agevole. De Minaur è infatti accreditato della tredicesima testa di serie e va a caccia di punti preziosi in ottica Atp Finals. Jannik è avanti 5-0 nei precedenti e partirà comunque favorito, ma la stanchezza è un fattore che potrebbe incidere.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e De Minaur scenderanno in campo giovedì 2 novembre. I due giocatori sono pianificati sul Court Central come quarto incontro della giornata dalle ore 11 (al termine di Tsitsipas-Zverev). La copertura televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento transalpino attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go e NOW (solo per i possessori di un abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di Jannik Sinner fornendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.