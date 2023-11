Wta Finals Cancun 2023: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 2 novembre

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco delle Wta Finals 2023 di Cancun per la giornata di giovedì 2 novembre. Se da un lato Pegula e Sakkari si giocano poco, nel senso che la greca è già eliminata e la statunitense già qualificata per le semifinali, dall’altro Sabalenka e Rybakina si giocano un po’ tutto. Nessun calcolo da effettuare: chi vince questa sfida vola in semifinale, chi perde torna a casa.

PROGRAMMAZIONE WTA FINALS GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE

Ore 18:30 italiane – (3) Aoyama/Shibahara vs (8) Melichar-Martinez/Perez

Ore 20:30 italiane – (2) Hunter/Mertens vs (5) Krawczyk/Schuurs

Ore 23:00 italiane – (5) Pegula vs (8) Sakkari

Ore 00:00 italiane – (1) Sabalenka vs (4) Rybakina

a seguire – (1) Gauff/Pegula vs (6) Siegemund/Zvonareva