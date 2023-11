Serie A: la Lega sostiene la campagna #ioleggoperché per l’ottavo anno consecutivo

La Lega Serie A sostiene per l’ottavo anno consecutivo #ioleggoperché, la campagna dell’Associazione Italiana Editori, in programma da sabato 4 a domenica 12 novembre 2023, per favorire la creazione e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche italiane. La passione per la lettura va coltivata fin da bambini e rappresenta, insieme allo sport, un valore fondamentale per la crescita e l’educazione delle nuove generazioni. Per questo, in occasione dell’11ª giornata di campionato, la Lega Serie A promuoverà su tutti i campi della Serie A iniziative per invitare gli appassionati ad acquistare e donare libri alle scuole dei quattro ordinamenti. Nel pre-partita, tutti i calciatori e gli ufficiali di gara entreranno sul terreno di gioco tenendo in mano un libro, che poi consegneranno ai bambini. Sui maxi-schermi sarà trasmesso il video dell’iniziativa.

“Anche quest’anno la Lega Serie A sostiene con orgoglio la campagna #ioleggoperchè. L’importanza della lettura rimane un tema essenziale per la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni attraverso la cultura e la conoscenza. Sport e istruzione devono muoversi insieme per insegnare le regole del rispetto, dell’uguaglianza e dell’inclusione, principi fondamentali per costruire una società moderna e preparata ad affrontare le sfide del futuro”, le parole del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini.