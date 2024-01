Sinner-Baez in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Jannik Sinner se la vedrà contro Sebastian Baez al terzo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Dopo le comode vittorie in tre set ai danni degli olandesi van de Zandschulp e de Jong, il tennista azzurro affronta ora una testa di serie, la numero 26. Si tratta dell’argentino Baez, che ha portato a casa due incontri non scontati contro Wolf e Galan ma non sembra in grado di poter impensierire Sinner. Jannik è infatti superiore all’avversario sotto quasi ogni punto di vista e scenderà in campo con i favori del pronostico. L’azzurro ha anche vinto l’unico precedente, a Shanghai lo scorso anno.

Sinner e Baez scenderanno in campo venerdì 19 gennaio, con orario e campo ancora da definire. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it garantirà una diretta testuale del match tra Sinner e Baez. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.