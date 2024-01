Curling, Co-Op Canadian Open 2024: seconda sconfitta per il Team Retornaz

Seconda sconfitta per l’Italia maschile a Red Deer, in Alberta, dove è in corso di svolgimento il Co-Op Canadian Open, la quarta tappa stagionale del circuito del Grand Slam di curling. Nel terzo match della prima frase del torneo il Team Retornaz si è arreso per 5-2 contro i canadesi del Team Dunstone, e ora il rischio di non accedere alla seconda fase della manifestazione è alto. Si complica la corsa per i playoff in vista dell’ultimo incontro con il Team Koe, vincere potrebbe non bastare.

Dopo il successo contro gli statunitensi del Team Casper, Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) hanno perso contro il Canada. Dopo una mano nulla in apertura, per i canadesi il secondo end frutta due punti. Un solo punto per gli azzurri nel terzo end, poi i canadesi marcano due punti nel quinto end, c’è la reazione azzurra con una marcatura nella sesta ripresa ma non basta: altro punto Canada nel settimo end e gli italiani alzano bandiera bianca.