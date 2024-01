Sinner, arriva l’invito ufficiale di Amadeus a Sanremo: “Jannik, non devi ballare o cantare. Vieni a prenderti una meritata standing ovation”

Jannik Sinner è (giustamente) sulla bocca di tutti in questo momento nel Bel Paese. L’azzurro, che ha trionfato agli Australian Open e giovedì sarà al Quirinale per incontrare il presidente Mattarella insieme al resto della squadra di Coppa Davis, è diventato ben presto un’icona in Italia. E una logica conseguenza potrebbe essere la sua presenza da ospite al Festival di Sanremo in programma la prossima settimana.

Jannik in una dichiarazione rilasciata nelle ultime ore ha ammesso di non sentirsi troppo a suo agio, ma ci ha pensato direttamente il direttore artistico e conduttore Amadeus a invitarlo pubblicamente questa mattina. “Sanremo si ama, Jannik Sinner si ama, questo messaggio è per te Jannik, sono qui per farti pubblicamente l’invito a venire al Festival – le parole pronunciate in una storia su Instagram – Tutti me lo chiedono, c’è la grande gioia di vederti a Sanremo. Non devi ballare o cantare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e un grande applauso da parte di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi”.

“Vieni a Sanremo Jannik, quando vuoi in una delle cinque serate. Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo. Aspetto una tua risposta, ciao Jannik, sei il numero uno”, ha concluso. I contatti sono già in corso da giorni, vedremo come andrà a finire.