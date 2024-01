Luca Zaia: “Se ci sarà la pista da bob a Cortina, il Cio dovrà prenderne atto”

“C’è una gara che ha avuto un esito positivo, c’è un’impresa solida, titolata per realizzarla e rispettare i cronoprogrammi. Immagino che il Cio dovrà interloquire col Governo ma non potrà prescindere dal fatto che se avrà una pista da bob, skeleton e slittino per le Olimpiadi dovrà prenderne atto, visto e considerato che è la base del nostro dossier”. Queste le dichiarazioni a Venezia del presidente del Veneto, Luca Zaia, sulla realizzazione della pista da bob a Cortina, dopo l’offerta del gruppo Pizzarotti, colosso emiliano delle costruzioni. Questa l’impresa che alla terza gara si è presentata per aggiudicarsi il progetto. “Il bob – ha aggiunto Zaia – va realizzato in funzione delle Olimpiadi, questa è la sfida, altrimenti non ha senso. Il sogno da coronare sarebbe quello di avere gli adulti nel 2026 e le giovanili nel 2028″.