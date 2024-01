Serie A: Panchina d’oro a Spalletti per la stagione 2022/2023

Oggi a Coverciano sono stati assegnati i premi ai migliori allenatori della passata stagione. Panchina d’oro della Serie A per Luciano Spalletti, che nell’annata 2022/2023 ha trascinato il Napoli al terzo scudetto della sua storia, 33 anni dopo i due vinti con Maradona. Anno che è culminato con la chiamata in Nazionale in sostituzione di Roberto Mancini. 42 voti su 61 per il tecnico toscano, che ottiene la sua seconda Panchina d’oro, dopo quella del 2004/2005 quando allenava l’Udinese. “Questo premio assegnato dai colleghi che sono i migliori allenatori al mondo mi impone di essere un tecnico migliore per il futuro. Ho iniziato con mio fratello Marcello che mi portava la borsa, ora sono in paradiso ad allenare la nazionale anche se il momento del calcio italiano non è facile”, le parole di Spalletti.

Panchina d’argento per Fabio Grosso, che ha riportato il Frosinone in Serie A dominando il campionato di Serie B 22/23. 22 voti per l’ex tecnico del Lione, che ha battuto Ranieri, 16, e Gilardino, 6. “E’ un premio che mi fa molto piacere ricevere. Ogni volta che lo vedrò mi riporterà agli anni di Frosinone, un percorso lunghissimo e bellissimo che s’è concluso in maniera splendida Stirpe e Angelozzi ci hanno permesso di cogliere questa occasione. Grazie ancora, spero ci saranno altre occasioni”, le parole di Grosso.

Panchina d’oro della Serie C per Vincenzo Vivarini, che ha portato il Catanzaro a una storica promozione in Serie B mangiandosi le concorrenti nell’annata 2022/2023. Dominio anche nei voti con 35 voti. Secondo Foschi del Lecco con 8 voti, terzo Diana della Reggiana con 5. “E’ una grossa soddisfazione e c’è solo da ringraziare, innanzitutto i miei colleghi. Lo scorso anno c’è stato un campionato di livello davvero alto e noi ci siamo comportati nel modo giusto. Grazie della fiducia che mi avete riposto: un ringraziamento speciale va alla città di Catanzaro che ci ha supportato”, le parole di Vivarini.