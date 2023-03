Sinner-Alcaraz stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si affronteranno nella semifinale del Masters 1000 di Miami 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. Dopo il confronto di Indian Wells di due settimane fa, sempre in semifinale, i due giocatori si ritrovano a Miami, contendendosi un posto nell’atto conclusivo del torneo. Nel deserto californiano si era imposto Alcaraz in due set, ma ora Sinner vuole la rivincita e punta a rendere difficile la vita allo spagnolo. Jannik non ha perso neppure un set questa settimana, dando l’impressione di essere in gran spolvero, ma lo stesso discorso vale per il numero uno del mondo. Match che si prospetta avvincente e che terrà milioni di spettatori incollati allo schermo. Si tratta inoltre della sesta sfida di una rivalità destinata a durare negli anni. Secondo i bookmakers sarà Alcaraz a partire favorito, ma guai a sottovalutare l’azzurro.

SEGUI IL LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Alcaraz e Sinner scenderanno in campo nella notte tra venerdì 31 e sabato 1 aprile. I due giocatori sono pianificati come terzo e match sullo Stadium con inizio fissato non prima delle ore 01:00 italiane (le 19:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’evento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match tra Alcaraz e Sinner garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.