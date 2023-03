F1 GP Australia 2023, qualifiche domani in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche del GP di Australia 2023 di F1 saranno visibili domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della terza caccia alla pole della stagione che si disputerà sul circuito cittadino di Melbourne. Il tracciato di Albert Park è il nuovo teatro del duello per accaparrarsi le migliori posizioni in griglia di partenza. Caccia alla Red Bull per la Ferrari, ma occhio ad Aston Martin e Mercedes. Chi troverà la pole? Lo scopriremo all’alba italiana, visto che si parte con le prove libere 3 che saranno trasmesse su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno alle ore 03.30. Sempre sabato 1 aprile si terranno per l’appunto le qualifiche, questa volta alle ore 07, in virtù delle nove ore di fuso orario con il territorio oceanico: diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, streaming su Sky Go e differita in chiaro su TV8 alle ore 14. Sportface, come di consueto, vi proporrà la diretta testuale. Di seguito ecco il riepilogo.

Sabato 1 aprile 2023

ore 03.30 Prove libere 3 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

ore 07 Qualifiche su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (differita in chiaro su TV8 alle ore 21.30)