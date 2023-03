Sport in tv oggi, venerdì 31 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma completo dello sport in tv per la giornata di oggi, venerdì 31 marzo 2023. Parte il fine settimana della Formula 1, con le prime prove libere dall’Australia. Dopo la sosta delle nazionali tornano anche i campionati calcistici, mentre in serata protagonista è il tennis con le semifinali maschili da Miami, con anche il nostro Jannik Sinner protagonista. Sportface.it seguirà tutti gli eventi con costanti aggiornamenti, notizie e contenuti; nel frattempo ecco il programma completo di venerdì 31 marzo.