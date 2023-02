Sci di fondo, sprint maschile e femminile Mondiali Planica 2023: Klaebo vuole il primo oro, Mocellini e Pellegrino per la medaglia

E’ il momento di tornare in pista per andare a caccia delle prime medaglie di questa rassegna iridata, quelle della sprint maschile e femminile. Il format ha fatto il suo ingresso ai Mondiali nel 2001, e quest’anno verrà assegnato il 12esimo titolo iridato della specialità. Appuntamento oggi a partire dalle ore 12 con le qualificazioni, mentre alle ore 13.30 sono in programma le finali. Ma chi sono i favoriti?

I FAVORITI – Al maschile è Johannes Høsflot Klaebo il grande favorito della gara. Il norvegese vanta tre podi in carriera ai Mondiali nella sprint, un bronzo nel 2017 e due ori nel 2019 e nel 2021, e in Coppa del Mondo 2022/2023 ha vinto due delle quattro sprint a tecnica classica disputate. Le altre due, invece, sono andate al francese Richard Jouve, anche lui tra i favoriti per l’oro iridato. Federico Pellegrino è l’altro unico atleta ancora in attività a vantare un oro Mondiale in questo format, quello del 2017, mentre nel 2019 ha portato a casa la medaglia d’argento. L’Italia ha un’altra carta da giocarsi, quella di Simone Mocellini, che in Cdm vanta un argento e un bronzo. Occhi puntati anche su Calle Halfvarsson e Pål Golberg.

Al femminile sono tanti i nomi da medaglia. Le quattro sprint disputate quest’anno sono state vinte da quattro atlete diverse: Emma Ribom, Nadine Fähndrich, Lotta Udnes Weng e Kristine Stavås Skistad. Tra le rivali più pericolose Johanna Hägstrom, seconda a Kuusamo, così come Johanna Matintalo, Mathilde Myhrvold e Maja Dahlqvist.