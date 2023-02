Mondiali Planica 2023 sci nordico: tutti gli italiani in gara, giorno per giorno

Tutti gli italiani in gara ai Mondiali di Planica 2023 di sci nordico, in programma dal 21 febbraio al 5 marzo. Sulle nevi slovene migliori atleti del mondo di sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica sono pronti a sfidarsi per il titolo nei ventiquattro eventi in programma, fra cui la gara a squadre miste della combinata che fa il suo debutto iridato. In totale, saranno 36 gli azzurri e le azzurre al via. Riflettori puntati sul fuoriclasse Federico Pellegrino, ma non solo: l’Italia vuole dare segnali positivi nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Di seguito, tutti gli italiani in gara ai Mondiali di Planica 2023, giorno per giorno, in continuo aggiornamento per non perdersi nemmeno un’emozione.

Mondiali Planica 2023: italiani in gara

Mercoledì 22 febbraio

16.30 Salto con gli sci NH HS100, qualificazione femminile: JESSICA MALSINER, LARA MALSINER

Giovedì 23 febbraio

12.00 Sci di fondo, qualificazioni sprint tc femminile

12.00 Sci di fondo, qualificazioni sprint tc maschile

14.30 Sci di fondo, Finali sprint tc femminile



14.30 Sci di fondo, Finali sprint tc maschile



17.00 Salto con gli sci NH HS100, gara femminile

Venerdì 24 febbraio

11.30 Combinata nordica, Gundersen NH HS100 femminile

14.15 Combinata nordica, Gundersen 5 km femminile



15.30 Sci di fondo, 30 km skiathlon maschile (15 km tc + 15 km tl)



17.45 Salto con gli sci NH HS100, qualificazione maschile

Sabato 25 febbraio

10.00 Combinata nordica, Gundersen NH HS100 maschile



12.15 Salto con gli sci NH HS100, gara a squadre femminile



14.00 Sci di fondo, 15 km skiathlon femminile (7.5 km tc + 7.5 km tl)



15.30 Combinata nordica, Gundersen 10 km maschile



17.00 Salto con gli sci NH HS100, gara maschile

Domenica 26 febbraio

10.30 Combinata nordica, NH HS100 gara a squadre miste

11.30 Sci di fondo, qualificazioni team sprint tl femminile

11.30 Sci di fondo, qualificazioni team sprint tl maschile

13.30 Sci di fondo, finali team sprint tl femminile



13.30 Sci di fondo, finali team sprint tl maschile



15.00 Combinata nordica, 5km – 2,5km – 2,5km – 5km gara a squadre miste



17.00 Salto con gli sci NH HS100, gara a squadre miste

Martedì 28 febbraio

12.30 Sci di fondo, 10 km tl con partenze ad intervalli femminile



18.30 Salto con gli sci SCI LH HS138, qualificazione femminile

Mercoledì 1 marzo

11.00 Combinata nordica, LH HS138 gara a squadre maschile

12.30 Sci di fondo, 15 km tl con partenze ad intervalli maschile



15.10 Combinata nordica, 4×5 km gara a squadre maschile



17.30 Salto con gli sci, LH HS138, gara femminile

Giovedì 2 marzo

12.30 Sci di fondo, staffetta 4×5 km femminile



17.30 Salto con gli sci LH HS138, qualificazione maschile

Venerdì 3 marzo

12.30 Sci di fondo, staffetta 4×10 km maschile



17.30 Salto con gli sci LH HS138, gara maschile

Sabato 4 marzo

10.30 Combinata nordica, Gundersen LH HS138 maschile

12.00 Sci di fondo, 30 km tc con partenza in linea femminile



15.00 Combinata nordica, Gundersen 10 km maschile



16.30 Salto con gli sci LH HS138, gara a squadre maschili

Domenica 5 marzo

12.00 Sci di fondo, 50 km tc con partenza in linea maschile