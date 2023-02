Basket, qualificazioni Mondiali 2023: Livorno accoglie un’Italia già certa del pass, di fronte l’Ucraina all’ultima chiamata

Italia e Ucraina si affronteranno nella penultima sfida del secondo e decisivo round di qualificazione ai Mondiali di basket 2023. Una partita che vede di fronte due squadre in situazioni totalmente opposte: infatti, gli azzurri di coach Pozzecco si sono già conquistati il pass nella scorsa finestra battendo all’ultimo respiro la Georgia, mentre gli ucraini sono a una sorta di ultima chiamata. La formazione di coach Bagatskis occupa attualmente il penultimo posto nel girone con 11 punti, quindi di un punto dietro alla coppia Georgia/Islanda. Una sconfitta contro l’Italia, nel caso una tra Georgia e Islanda vincesse, vorrebbe dire certezza di eliminazione. D’altro canto, anche l’Italia non è propriamente senza stimoli: vincere è infatti necessario non solo per aumentare l’autoconsapevolezza del gruppo, ma soprattutto per ottenere il miglior piazzamento possibile in vista, poi, dei sorteggi dei gironi per la rassegna iridata.

Insomma, come assicurato da Pozzecco in conferenza, sarà partita vera. Anche perché il pubblico sarà quello delle grandi occasioni, con un Modigliani Forum di Livorno da tutto esaurito. Per quanto riguarda i convocati, c’è attesa per il ritorno in Azzurro di Moraschini dopo la squalifica, mentre tra gli esclusi, oltre a Matteo Spagnolo (infortunatosi in Coppa Italia), spiccano Cappelletti, Casarin, Diouf e Mezzanotte. È tutto pronto, quindi, con la palla a due fissata alle 21:00 di giovedì 23 febbraio.