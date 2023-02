Sci nordico, Mondiali Planica 2023: calendario, date, orari e diretta tv

Il calendario completo, con le date, gli orari e la diretta tv dei Mondiali 2023 di sci nordico, in programma a Planica (Slovenia) dal 21 febbario al 5 marzo. Sulle nevi slovene sono in programma un totale di ventiquattro gare: dodici titoli saranno in palio nello sci di fondo, sette nel salto con gli sci e cinque nella combinata nordica, disciplina in cui ci sarà il debutto iridato della specialità a squadre miste.

Sono diciotto gli azzurri convocati, equamente divisi tra uomini e donne: Federico Pellegrino, Elia Barp Elia, Simone Daprà, Francesco De Fabiani, Davide Graz, Simone Mocellini, Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura al maschile, insieme a Anna Comarella, Iris De Martin Pinter, Martina Di Centa, Francesca Franchi, Caterina Ganz, Nadine Laurent, Nicole Monsorno, Cristina Pittin e Federica Sanfilippo al femminile.

Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta tv su Rai ed Eurosport (palinsesti precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay ed eurosport.it e discovery+.

IL CALENDARIO COMPLETO

Martedì 21 febbraio

Ore 20.23: Cerimonida d’apertura

Mercoledì 22 febbraio

Ore 12 : Sci di fondo, qualificazioni 5 km tl con partenze ad intervalli femminile

Ore 13.30: Sci di fondo, qualificazioni 15 km tl con partenze ad intervalli maschile

Ore 16.30: Salto con gli sci NH HS100, qualificazione femminile

Giovedì 23 febbraio

Ore 12: Sci di fondo, qualificazioni sprint tc femminile

Ore 12: Sci di fondo, qualificazioni sprint tc maschile

Ore 14.30: Sci di fondo, Finali sprint tc femminile

Ore 14.30: Sci di fondo, Finali sprint tc maschile

Ore 17: Salto con gli sci NH HS100, gara femminile

Venerdì 24 febbraio

Ore 11.30: Combinata nordica, Gundersen NH HS100 femminile

Ore 14.15: Combinata nordica, Gundersen 5 km femminile

Ore 15.30: Sci di fondo, 30 km skiathlon maschile (15 km tc + 15 km tl)

Ore 17.45: Salto con gli sci NH HS100, qualificazione maschile

Sabato 25 febbraio

Ore 10: Combinata nordica, Gundersen NH HS100 maschile

Ore 12.15: Salto con gli sci NH HS100, gara a squadre femminile

Ore 14: Sci di fondo, 15 km skiathlon femminile (7.5 km tc + 7.5 km tl)

Ore 15.30: Combinata nordica, Gundersen 10 km maschile

Ore 17: Salto con gli sci NH HS100, gara maschile

Domenica 26 febbraio

Ore 10.30: Combinata nordica, NH HS100 gara a squadre miste

Ore 11.30: Sci di fondo, qualificazioni team sprint tl femminile

Ore 11.30: Sci di fondo, qualificazioni team sprint tl maschile

Ore 13.30: Sci di fondo, finali team sprint tl femminile

Ore 13.30: Sci di fondo, finali team sprint tl maschile

Ore 15: Combinata nordica, 5km – 2,5km – 2,5km – 5km gara a squadre miste

Ore 17: Salto con gli sci NH HS100, gara a squadre miste

Martedì 28 febbraio

Ore 12.30: Sci di fondo, 10 km tl con partenze ad intervalli femminile

Ore 18.30 Salto con gli sci SCI LH HS138, qualificazione femminile

Mercoledì 1 marzo

Ore 11: Combinata nordica, LH HS138 gara a squadre maschile

Ore 12.30: Sci di fondo, 15 km tl con partenze ad intervalli maschile

Ore 15.10: Combinata nordica, 4×5 km gara a squadre maschile

Ore 17.30: Salto con gli sci, LH HS138, gara femminile

Giovedì 2 marzo

Ore 12.30: Sci di fondo, staffetta 4×5 km femminile

Ore 17.30: Salto con gli sci LH HS138, qualificazione maschile

Venerdì 3 marzo

Ore 12.30: Sci di fondo, staffetta 4×10 km maschile

Ore 17.30: Salto con gli sci LH HS138, gara maschile

Sabato 4 marzo

Ore 10.30: Combinata nordica, Gundersen LH HS138 maschile

Ore 12: Sci di fondo, 30 km tc con partenza in linea femminile

Ore 15: Combinata nordica, Gundersen 10 km maschile

Ore 16.30: Salto con gli sci LH HS138, gara a squadre maschili

Domenica 5 marzo

Ore 12: Sci di fondo, 50 km tc con partenza in linea maschile