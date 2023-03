Sci di fondo, risultati e classifica 15 Km Mondiali Planica 2023: Krueger si prende l’oro, Ventura migliore degli italiani

Non sorprendentemente è un dominio norvegese nella 15 Km maschile ai Mondiali di sci nordico in corso di svolgimento a Planica. Ma la vera notizia è che la vittoria non è andata a Johannes Klaebo, che addirittura finisce fuori dal podio. A trionfare è Simen Hegstad Krueger, davanti ad Harald Oestberg Amundsen e a colui che difendeva il titolo, ovvero Hans Christer Holund. Quest’ultimo per soli nove decimi è riuscito a prendersi il bronzo davanti a Klaebo. Primo dei non norvegesi al traguardo è lo svedese William Poromaa.

Poche soddisfazioni per l’Italia, che schierava un quartetto orfano delle due punte di diamante Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino, tenuti a riposo per la staffetta in cui si sogna un’altra medaglia. Nessuno dei ragazzi impegnati quest’oggi è riuscito a trovare un piazzamento nei primi 20, con Paolo Ventura migliore dei nostri a +1’54″7 dalla testa. Fuori dai 30 Simone Daprà e Davide Graz, ancora più indietro Elia Barp.

IL CALENDARIO COMPLETO

ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO

ORDINE DI ARRIVO

1. S. Krueger (NOR) 32:17.4

2. H. Amundsen (NOR) +5.3

3. H. Holund (NOR) +24.6

4. J. Klaebo (NOR) +25.5

5. W. Poromaa (SWE) +48.9

6. S. Roether (NOR) +52.8

7. I. Esteve Altamiras (AND) +1:06.8

8. F. Moch (GER) +1:08.1

9. A. Musgrave (GBR) +1:17.0

10. C. Parisse (FRA) +1:21.2

23. P. Ventura (ITA) +1:54.7

34. S. Daprà (ITA) +2:42.0

35. D. Graz (ITA) +2:46.1

45. E. Barp (ITA) +3:16.1