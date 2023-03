Roma, ci sarà ricorso contro la squalifica di Mourinho

La Roma, appresa la decisione del Giudice Sportivo di squalificare José Mourinho per due giornate, procederà nel presentare il ricorso per tutelare in ogni modo il proprio tecnico, ritenendo eccessivo il danno arrecato alla squadra e soprattutto all’allenatore, in virtù di quelle che sono state anche le accuse mosse dallo Special One nei confronti del quarto uomo Serra e per le quali la procura federale ha aperto un’inchiesta.