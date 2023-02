Sci alpino, super-G maschile Mondiali Courchevel/Méribel 2023: Odermatt favorito, Casse e Paris puntano in alto

Seconda gara al maschile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Dopo la combinata, gara d’esordio vinta dal padrone di casa Alexis Pinturault davanti ai due austriaci Marco Schwarz e Raphael Haaser, si torna in pista sul veloce per il super-G. L’appuntamento è alle ore 11.30 sull’Eclipse, pista nella quale si disputeranno tutte le prove maschili escluso il parallelo. L’ultimo super-G risale a circa dieci giorni fa a Cortina d’Ampezzo, dove l’Italia ha festeggiato alla grande prima con il terzo posto di Mattia Casse nella gara del sabato e poi con il secondo posto di un ritrovato Dominik Paris in quella di domenica, entrambe vinte da Marco Odermatt. Ma chi sono i favoriti di questi Mondiali?

I FAVORITI – La medaglia d’oro sembra destinata al re della Coppa del Mondo, lo svizzero Marco Odermatt, reduce dalle due vittorie nei super-G di Cortina d’Ampezzo. Ma tutto può succedere. Il fenomeno 25enne deve stare attento all’eterno rivale Aleksander Aamodt Kilde, secondo nel primo super-G sulle nevi italiane e sempre lì in lotta con lo svizzero, così come al padrone di casa Alexis Pinturault, autore di una grandissima manche sul veloce nella combinata e che può senza dubbio sorprendere ancora. Occhio anche all’Italia, con un Mattia Casse ormai sempre più una certezza e un Dominik Paris ritrovato nel momento giusto, ma attenzione anche all’Austria con tanti atleti in lotta per la medaglia tra cui Kriechmayr, Schwarz, Haaser e Hemetsberger. Altri svizzeri possono fare bene come Loic Meillard, a caccia del riscatto dopo una deludente combinata nella quale partiva come grande favorito, e Stefan Rogentin, che arriva però da un weekend deludente a Cortina.