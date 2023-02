NBA 2022/2023: Irving protagonista al debutto con i Mavericks, Lillard show nel successo di Portland

Il protagonista della notte NBA, in cui si sono disputati nove match validi per la regular season, è Kyrie Irving. Al debutto con i Dallas Mavericks, firma infatti 24 punti trascinando la squadra al successo contro i Los Angeles Clippers per 110-104. Senza l’infortunato Luka Doncic, è proprio l’ex cestista dei Brooklyn Nets il grande protagonista. Non è passata inosservata neppure la prestazione di Damian Lillard, che con una tripla doppia da 33 punti, 10 rimbalzi e 11 assist mette un grande zampino sulla vittoria dei Portland Trail Blazers ai danni dei Golden State Warriors per 125-122.

Vincono i Boston Celtics, che regolano i Philadelphia 76ers e si confermano in vetta alla Eastern Conference, mentre continuano a sorprendere i Sacramento Kings, vittoriosi anche a Houston e sorprendentemente terzi. Cleveland e Washington liquidano piuttosto agevolmente i fanalini di coda a Est Detroit e Charlotte, mentre i Miami Heat s’impongono per 116-111 sugli Indiana Pacers trascinata da un Bam Adebayo da 38 punti. Infine, sprazzi di Simone Fontecchio nel doloroso ko interno per gli Utah Jazz, spazzati via dai Minnesota Timberwolves con lo score di 118-143. Per l’azzurro 9 punti, un rimbalzo e 2 assist in circa 23 minuti in campo.