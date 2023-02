Sci alpino, parallelo maschile e femminile Mondiali Courchevel/Méribel 2023: quattro azzurri in finale, Bassino vuole la medaglia

Siamo ormai nella fase conclusiva dei Mondiali di Courchevel/Méribel 2023. Spazio ora ai paralleli, quello maschile e quello femminile, con le finali in programma a partire dalle ore 12. In casa Italia si sono qualificati in quattro: Marta Bassino, Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini e Filippo Della Vite. Ma chi sono i favoriti?

I FAVORITI – L’Italia ha dato buoni segnali nelle qualificazioni, con una Marta Bassino scatenata e al traguardo con il secondo miglior tempo nella pista rossa dietro alla norvegese Thea Louise Stjernesund, tra le grandi favorite per la vittoria finale. Occhi puntati anche sulla svedese Sara Hector, miglior tempo sulla pista blu davanti alla francese Direz. Una lotta per le medaglie che vedrà sicuramente protagonista anche la tedesca Lena Duerr e la svizzera Wendy Holdener.

Al maschile, invece, l’Italia stupisce con tre azzurri in finale. Alex Vinatzer si presenta ta a Meribel con il secondo tempo sulla pista blu nelle qualificazioni e il nono complessivo, e va a caccia di un risultato importante che potrebbe risollevare una stagione finora ben al di sotto delle aspettative. Nella lotta alle medaglie il norvegese Rasmus Windingstad e l’austriaco Dominik Raschner, primo e secondo tempo nelle qualificazioni davanti ai tedeschi Alexander Schmid e Linus Strasser. Bene anche Luca De Aliprandini con il 14esimo tempo, così come Filippo Della Vite con il sesto tempo nella pista blu e sedicesimo complessivo.