Inchiesta Premier, Haaland a mezzo servizio ed errori var: Guardiola e Arteta, nervosismo alle stelle

Così nervoso, si era visto raramente. Pep Guardiola attacca Steven Gerrard e lo prende in giro per il suo celebre scivolone, poi però si ricorda di essere pur sempre Pep Guardiola e chiede scusa. “Mi vergogno di me stesso”, ha detto Pep, che ha ammesso di essersi scusato anche personalmente con l’ex centrocampista dei Reds. Alla vigilia del big match contro l’Arsenal (stasera, ore 20:30, in contemporanea con la Champions), è un Manchester City che fa dell’insicurezza la sua caratteristica principale. Oscuro è il futuro, alla luce dell’inchiesta della Premier League su sospette violazioni del fair play finanziario interno. E non è sgombra di nubi la stagione in corso, che vede i Citizens al secondo posto a tre lunghezze dai Gunners (che hanno una partita in più da giocare). Latitano le certezze, sia nel breve che nel lungo periodo. Anche Erling Haaland non lo è, nonostante i 31 gol in 29 partite. L’attaccante norvegese non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina. Guardiola spera di recuperarlo, ma dovrà comunque accontentarsi di una versione a mezzo servizio. Spesso basta, anche se l’Arsenal di quest’anno ha saputo reinventarsi brutale, compatto e spietato. Eppure anche la squadra di Arteta inizia a vedere scricchiolare le certezze costruite nella prima parte di stagione. Contro Brentford ed Everton è arrivato un solo punto. Le uniche certezze in campo tra le due squadre alla fine potrebbero essere i due tecnici. Guardiola predica calma: “Resto qui, non voglio andarmene”. Mikel Arteta, allievo di Pep, recrimina per l’errore sul fuorigioco che è costata la vittoria col Brentford: “Sarò soddisfatto solo se mi ridanno i tre punti“. Gentiluomini e maestri di calcio a confronto, insegnante contro allievo, entrambi costretti ad alzare i toni nella settimana più delicata della stagione. Sono amici di lungo corso, ma alla vigilia sono apparsi irriconoscibili, con una mentalità aziendalista più forte del loro dna. E nella partita che oscura la Champions League, il palcoscenico è tutto loro.