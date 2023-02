MotoGP, Marquez: “Mi sono allenato molto, test Sepang ci dirà a che punto siamo”

Marc Marquez, dopo qualche stagione complessa, sta cercando di tornare ai veritici della MotoGP e continuerà a farlo sulla sella della Honda, casa con cui ha dominato buona parte dell’ultimo decennio. A pochi giorni di test di Sepang, che venerdì daranno il via alla nuova stagione del motomondiale, lo spagnolo ha parlato delle sue sensazioni e delle grandi motivazioni che lo hanno spinto ad allenarsi tantissimo nel corso degli ultimi mesi.

“È stato un buon inverno, mi sono allenato molto per essere pronto e iniziare l’anno nel miglior modo possibile – ha dichiarato il 6 volte campione del mondo –. Sarà anche bello rivedere la squadra, ma la cosa più importante sarà vedere come ha lavorato la Honda e iniziare a capire a che punto è la moto. Non vedo l’ora di prendere parte al test e tornare in sella: sono entusiasta di riprendere in mano la Honda e guidare di nuovo la RC213V. A Valencia abbiamo iniziato a imparare alcune cose, adesso è il momento di lavorare col team per continuare la fase di adattamento in vista della nuova stagione che ci attende”.