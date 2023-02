Nba 2022/2023: Wizards corsari a Minneapolis, Bucks rifilano il sesto k.o di fila ai Bulls

Solamente tre partite sono andate in scena nella notte NBA, l’ultima prima della pausa per l’-All Star Game week-end in programma a Salt Lake City. Da quest’oggi ci attende infatti una settimana di pausa dalla Regular Season, che riprenderà giovedì 23 febbraio.

RISULTATI E CLASSIFICHE

I Milwaukee Bucks hanno superato 100-112 i Chicago Bulls nonostante qualche attimo di tensione per Giannis Antetokounmpo, che ha lasciato il parquet per un infortunio al polso. I primi esami effettuati sono per fortuna usciti negativi, mentre la squadra in campo è riuscita ad ottenere il successo grazie ai 33 punti di Brook Lopez. Per Chicago si tratta della sesta sconfitta consecutiva e ora i play-in sono lontano due partite.

Bel successo per i Washington Wizards, che espugnano Minneapolis sconfiggendo 106-114 i Timberwolves con una gran rimonta nell’ultimo quarto, chiuso 38-19 dalla squadra della capitale a stelle e strisce. 35 punti per un ritrovato Bradley Beal, ben supportato da Kuzma e Porzingis. A Minnesota non sono bastati i 34 di Anthony Edwards e la doppia doppia da 17 punti e 19 rimbalzi di Rudy Gobert.

Nell’ultimo match di nottata i Los Angeles Clippers si sono imposti 106-117 a Phoenix contro i Suns che poche ore prima avevano presentato ufficialmente alla stampa Kevin Durant. Il due volte campione NBA però ancora non può tornare in campo e i 24 di Okogie, i 19 di Booker e i 18 di Ayton non sono serviti a Phoenix contro dei Clippers che hanno mandato cinque giocatori in doppia cifra.

Notte tra giovedì 16 e venerdì 17 febbraio

Chicago Bulls – Milwaukee Bucks 100-112

Minnesota Timberwolves – Washington Wizards 106-114

Phoenix Suns – Los Angeles Clippers 107-116