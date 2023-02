Sci alpino, gigante femminile Mondiali Courchevel/Méribel 2023: Shiffrin favorita, Bassino e Brignone per la medaglia

Penultima gara al femminile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023. Sulla Roc de Fer di Meribel è tutto pronto per lo slalom gigante femminile, in programma a partire dalle ore 10 con la prima manche e dalle ore 13.30 con la seconda. Per l’Italia saranno al via in quattro: Marta Bassino e Federica Brignone, a caccia di una medaglia, insieme a Asia Zenere e Beatrice Sola. Ma chi sono le favorite?

LE FAVORITE – In Coppa del Mondo è dominio della regina dello sci alpino Mikaela Shiffrin, in testa nella classifica di specialità con 600 punti. La statunitense parte come principale favorita ma dovrà stare attenta alla seconda in classifica, la svizzera Lara Gut-Behrami, che difenderà il titolo conquistato a Cortina nel 2021. Sono tanti i nomi da medaglia, a partire dalle norvegesi Ragnhild Mowinckel e Thea Louise Stjernesund, e dalla svedese Sara Hector, tutte in ottima forma e sempre tra le prime posizioni in gigante. Occhi anche su Petra Vlhova, che torna in pista dopo aver saltato tutta la prima parte del Mondiale, e sulla padrona di casa Tessa Worley.

L’Italia punta tutto su Marta Bassino e Federica Brignone, entrambe già salite sul podio in questi Mondiali rispettivamente nel super-G e nella combinata femminile. La ‘piuma d’acciaio’ vanta cinque podi in gigante in Coppa del Mondo, e occupa la terza posizione nella classifica di specialità dietro a Shiffrin e Gut-Behrami. La valdostana ha invece conquistato la medaglia d’argento olimpica nel gigante di Pechino 2022.