Biathlon, staffetta singola mista Mondiali Oberhof 2023: l’Italia si affida a Vittozzi-Giacomel, Norvegia favorita

Tutto pronto per la terzultima giornata dei Mondiali di Oberhof 2023, che vedrà in scena la staffetta singola mista. L’appuntamento è a partire dalle ore 15.15 sulle nevi tedesche. L’Italia parità con il pettorale numero 11, e sarà rappresentata da Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel. Ma chi sono i favoriti?

I FAVORITI – La lotta per le medaglie è aperta. La Norvegia sembra la favorita con un Johannes Boe di un altro pianeta e con già quattro medaglie d’oro al collo in questa rassegna iridata e una Marte Olsbu Roeiseland reduce da un quarto posto nella sprint e un terzo posto nell’inseguimento. Ma occhio alla Svezia con Sebastian Samuelsson e Hanna Oeberg, entrambi in grande forma e reduci da risultati importanti nelle scorse gare: tra questi la medaglia d’oro nell’individuale e l’argento nella sprint di Hanna e le due medaglie di bronzo di Samuelsson nell’inseguimento e nell’individuale. L’Italia si gioca tanto con Lisa Vittozzi, reduce dal bronzo nell’individuale, e Tommaso Giacomel, in grande difficoltà in questa rassegna iridata e a caccia del riscatto.