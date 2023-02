Sci alpino, combinata maschile oggi in tv: orario e diretta streaming Mondiali Courchevel/Méribel 2023

Il programma, gli orari e la diretta tv della combinata maschile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Dopo le donne, con la splendida medaglia d’oro di Federica Brignone, è il momento anche per gli uomini di fare il proprio esordio nella rassegna iridata sulle nevi francesi. Saranno quattro gli azzurri al via: Dominik Paris, Mattia Casse, Tobias Kastlunger e Giovanni Borsotti. Appuntamento oggi, martedì 7 febbraio, alle ore 11 con il super-G e alle ore 14.30 con lo slalom.

IL CALENDARIO COMPLETO

Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e RaiSport+HD) e su Eurosport, mentre lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

SEGUI LA DIRETTA