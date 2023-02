Start list slalom combinata maschile Mondiali Courchevel Meribel 2023: italiani in gara e pettorali

La start list della manche di slalom della combinata maschile ai Mondiali di Courchevel Meribel 2023 di sci alpino: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza. Il padrone di casa Alexis Pinturault ha chiuso al comando il super-G e partirà per primo nello slalom seguito da due austriaci, Marco Schwarz e Raphael Haaser. Due azzurri al via: Tobias Kastlunger con il 15 e Giovanni Borsotti con il 16. Di seguito la start list completa.

PINTURAULT Alexis (FRA) SCHWARZ Marco (AUT) HAASER Raphael (AUT) RADAMUS River (USA) MURISIER Justin (SUI) BABINSKY Stefan (AUT) McGRATH Atle Lie (NOR) READ Jeffrey (CAN) MEILLARD Loic (SUI) JOCHER Simon (GER) COCHRAN-SIEGLE Ryan (USA) THOMPSON Broderick (CAN) ORTEGA Albert (ESP) ZABYSTRAN Jan (CZE) KASTLUNGER Tobias (ITA) BORSOTTI Giovanni (ITA) SZOLLOS Barnabas (ISR) ARVIDSSON Erik (USA) LEHTO Elian (FIN) STROLZ Johannes (AUT) WINTERS Luke (USA) NARALOCNIK Nejc (SLO) LUIK Juhan (EST) PFIFFNER Marco (LIE) TAPANAINEN Jaakko (FIN) BORGNAES Christian (DEN) AZNOH Rok (SLO) VINTER Owen (GBR) ALESSANDRIA Arnaud (MON) LJUTIC Tvrtko (CRO) GRAVIER Tiziano (ARG) GUIGONNET E. (GBR) OPMANIS Elvis (LAT) KOVBASNYUK Ivan (UKR) SZOLLOS Benjamin (ISR)