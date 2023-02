LIVE – Sci alpino, Mondiali Courchevel/Méribel 2023: combinata maschile (DIRETTA)

La diretta testuale della combinata maschile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Dopo le donne, è il momento anche per gli uomini di fare il proprio esordio nella rassegna iridata sulle nevi francesi. Saranno quattro gli azzurri al via: Dominik Paris, Mattia Casse, Tobias Kastlunger e Giovanni Borsotti. Appuntamento alle ore 11 con il super-G e alle ore 14.30 con lo slalom. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

Pinturault (FRA) 1:53.31 Schwarz (AUT) +0.10 Haaser (AUT) +0.44 Radamus (USA) +0.69 McGrath (NOR) +0.72 Meillard (SUI) +1.20 Kastlunger (ITA) +2.99 Ortega (ESP) +3.50 Arvidsson (USA) +4.43 Cochran-Siegle (USA) +5.25

DNF Borsotti

15.25 – Termina qui la nostra diretta testuale. Grazie per averci seguito!

15.11 – Borgnaes sbaglia infondo, +5.43

15.06 – Errore anche per Luik, che arriva al traguardo a +9.82

14.57 – Errore di Szollos, +5.28

14.55 – Fuori Giovanni Borsotti!!

14.53 – Grandissima manche di Kastlunger ma brutto errore sul finale! Peccato, è settimo a +2.99

14.50 – Errore di Ortega nella parte centrale, +3.50

14.48 – Inforca Thompson

14.47 – Si ferma anche Cochran-Siegle, +5.25

14.46 – Errore di Jocher, praticamente fermo. Ritardo di +5.50

14.43 – Meillard parte bene ma non basta, è sesto a +1.20

14.42 – Fuori Read

14.40 – Parte male McGrath, niente da fare per il norvegese che recupera sul finale ed è quinto a +0.72

14.39 – Inforca anche Babinsky

14.38 – Fuori Murisier

14.36 – Bene sul finale anche Radamus, +0.69

14.34 – Ottima manche di Haaser! Interpreta alla grande il tracciato, è terzo a +0.44

14.33 – Schwarz dietro di un decimo!!! Anche per lui errore sul finale dove praticamente si ferma

14.31 – Tanti rischi per il francese, soprattutto in fondo. Chiude in 1:53.31

14.30 – Si parte con Pinturault!!

14.25 – Bentornati per la manche di slalom della combinata maschile!

START LIST SLALOM COMBINATA

LA CLASSIFICA DELLA MANCHE DI SUPER-G

Alexis Pinturault (FRA) 1:08.25 Marco Schwarz (AUT) 1:08.31 Raphael Haaser (AUT) 1:08.39 Vincent Kriechmayr (AUT) 1:08.83 River Radamus (USA) 1:08.84 Justin Murisier (SUI) 1:09.28 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:09.30 Stefan Babinsky (AUT) 1:09.42 Stefan Rogentin (SUI) 1:09.43 Atle Lie McGrath (NOR) 1:09.50

23.Tobias Kastlunger (ITA) 1:10.47

24.Giovanni Borsotti (ITA) 1:10.50

Dominik Paris DSQ

Mattia Casse DSQ

FINISCE LA MANCHE DI SUPER-G , APPUNTAMENTO ALLE 14.30 CON QUELLA DI SLALOM

12.23 – Discreta prova dell’azzurro che chiude undicesimo ad oltre un secondo da Pinturault. Ma anche lui salta una porta ed è fuori

12.20 – A breve Mattia Casse, ultimo italiano al via

12.04 – SQUALIFICATO MARCO ODERMATT, sbaglia ed è fuori

12.00 – Borsotti finisce poco dietro Kastlunger, al momento ventesimo

11.58 – Tra poco tocca a Giovanni Borsotti e poi Marco Odermatt

11.50 – Buona manche di Dominik Paris che chiude quinto a quasi un secondo. Nella parte alta alla pari con Pinturault, poi ha perso progressivamente. Ma è stato squalificato successivamente per aver saltato una porta

11.45 – Il primo italiano in pista è Tobias Kastlunger che chiude ad oltre due secondi, è diciassettesimo per il momento

11.43 – Kriechmayr è quarto e paga oltre mezzo secondo da uno straordinario Pinturault

11.37 – Prova opaca di Loic Meillard, lo svizzero è settimo. In slalom può succedere di tutto, in attesa di Odermatt

11.32– Kilde si prende oltre un secondo in Super-G! Davvero incredibile quello che ha fatto Pinturault

11.30 – Lo svizzero Justin Murisier si inserisce al quarto posto, ad oltre un secondo da Pinturault

11.25 – C’è anche Marco Schwarz! L’austriaco a soli 6 centesimi da Pinturault: che manche di slalom che ci aspetta

11.23 – Bravissimo l’austriaco Haaser, secondo a 14 centesimi. Ottimo Super-G per lui

11.20 – Buona prova del canadese James Crawford che si piazza al terzo posto provvisorio

11.11 – L’austriaco Johannes Strolz commette un errore grossolano e compromette la sua gara

11.09 – CHE SPETTACOLO PINTURAULT! Una manche di Super-G straordinaria del francese: rifila oltre un secondo a Read e, in vista dello slalom, prenota una medaglia

11.05 – Il canadese Read nella parte alta fa bene poi sbaglia ma comunque è davanti di quasi mezzo secondo, ma c’è margine per fare meglio

11.02 – Il francese Nils Allegre fa meglio di 13 centesimi nonostante qualche imprecisione di troppo

11.00 – Il primo tempo lo fa segnare il ceco Zabystran con 1:10.20. Bel tracciato

10.58 – Quattro italiani al via: Paris, Borsotti, Casse e Kastlunger

10.55 – Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta della manche di Super-G della combinata maschile. A breve si parte!