Sakkari-Gauff oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Washington 2023

Maria Sakkari sfiderà Coco Gauff nella finale del torneo WTA 5o0 di Washington 2023. Niente derby americano nell’atto conclusivo dell’evento che si disputa nella capitale poiché Jessica Pegula è stata sconfitta a sorpresa da un’ispirata Sakkari, brava a spuntarla al terzo e a non disunirsi nonostante un break di vantaggio sprecato nel secondo parziale. A contendere il titolo alla greca sarà la beniamina di casa Gauff, vittoriosa con un doppio 6-3 ai danni di Samsonova. Oltre al prestigioso trofeo, c’è in palio anche la settima posizione del ranking Wta. Sakkari è avanti 4-1 nei precedenti e ha sempre vinto sul cemento, tuttavia non è particolarmente cinica nelle fasi finali dei tornei tanto che ne vanta appena uno in bacheca in tutta la carriera.

Sakkari e Gauff scenderanno in campo oggi, domenica 6 agosto, alle 20:30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo americano garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.