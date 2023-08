Giorgi-Krueger oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wta 1000 Montreal 2023

Le indicazioni per seguire la sfida tra Camila Giorgi ed Ashlyn Krueger, valevole per il turno decisivo delle qualificazioni del Wta 1000 di Montreal. Altro ostacolo a stelle e strisce per la tennista azzurra, a una sola vittoria dal main draw e dunque dalla possibilità di difendere il titolo vinto nel 2021. Giorgi ha debuttato con una comoda vittoria ai danni di Kalieva e ora se la vedrà contro un’altra giovane americana, peraltro accreditata della sedicesima testa di serie, che sta vivendo una stagione positiva. Camila partirà favorita, ma guai a sottovalutare l’impegno. Il match è in programma oggi, domenica 6 agosto, con inizio fissato alle ore 17:00 sul Court Central. Non è prevista produzione e diretta televisiva del tabellone di qualificazione.