Ciclismo, Mondiali Glasgow 2023: Van der Poel scivola quando sembra involato verso la vittoria

Clamoroso quanto accaduto a Glasgow in occasione della prova in linea elite maschile valida per i Mondiali di ciclismo. L’olandese Mathieu Van der Poel, dopo un grandissimo attacco che gli aveva permesso di involarsi verso il successo, scivola in una curva resa insidiosa dalla pioggia. Il corridore è riuscito a ripartire subito mantenendo la testa della corsa, ma il suo gap nei confronti degli inseguitori si è notevolmente ridotto.