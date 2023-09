Sabalenka-Zheng oggi in tv: orario, canale e diretta streaming quarti US Open 2023

Aryna Sabalenka affronterà Zheng Qinwen nei quarti di finale degli US Open 2023, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. La bielorussa ha festeggiato la conquista della prima posizione nella classifica WTA con un successo netto e senza appello contro la russa Kasatkina negli ottavi, mentre la cinese in queste due settimane newyorkese ha mostrato tutto il talento e le potenzialità di cui è dotata. Dominata Jabeur nel turno precedene, ora la giovane tennista allieva di coach Fissette cerca la sua prima, storica, semifinale Slam. Una cosa è certa, non mancherà la potenza in questa sfida tra due giocatrici in grado di colpire la pallina a velocità decisamente sostenute. Si stratta del primo scontro diretto tra le due.

SEGUI LA DIRETTA

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Sabalenka e Zheng scenderanno in campo oggi, mercoledì 6 settembre, alle ore 18:00. La copertura televisiva degli US Open sarà offerta in esclusiva da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). Nel complesso, l’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi LIVE e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per i TV compatibili con la tecnologia HbbTV. In alternativa, Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo gli incontri degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.