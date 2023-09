LIVE – Zheng-Sabalenka 0-4, quarti US Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Zheng-Sabalenka, incontro valevole per i quarti di finale degli US Open 2023 (cemento outdoor). Chi fermerà la bielorussa? Probabilmente non Zheng, giocatrice talentuosa e in grande ascesa ma che non sembra possedere le armi per contrastare il gioco della rivale. C’è da dire che la cinese sta vivendo un ottimo momento di forma e la vittoria ai danni di Jabeur lo rimarca, ma dall’altra parte della rete ci sarà la miglior giocatrice del mondo. A fine torneo, Sabalenka salirà infatti al numero uno del ranking e finora non ha ancora perso set. Non a caso secondo i bookmakers partirà ampiamente favorita. Tra le due non ci sono precedenti. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sabalenka e Zheng pianificate come primo incontro della giornata dalle ore 18.00 italiane (le 12.00 locali) sull’Arthur Ashe Stadium.

ZHENG-SABALENKA 0-4

PRIMO SET – E’ 0-4.

PRIMO SET – Altre tre palle break per la Sabalenka.

PRIMO SET – Altro gran turno di servizio della Sabalenka. E’ 0-3.

PRIMO SET – Primo break della Sabalenka. 0-2.

PRIMO SET – Tre palle del break per la Sabalenka.

PRIMO SET – Inizio a razzo della Sabalenka che fa correre la Zheng e sale già, pericolosamente, 0-30.

PRIMO SET – Primo turno di servizio perfetto della Sabalenka. 1-0.

PRIMO SET – Si parte. Sabalenka al servizio.

18.11 Ci siamo! Giocatrici in campo per il riscaldamento!