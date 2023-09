Sport in tv, mercoledì 6 settembre: programma e orari di tutti gli eventi

La giornata di domani, mercoledì 6 settembre, sarà ricca di eventi sportivi. Ultima giornata della fase a gironi degli Europei di volley maschili con la sfida per il primato tra Italia e Germania alle 21. Si giocano i secondi quarti di finale del Mondiale di basket con la sfida tra Germania e Lettonia alle 10:45 e tra Canada e Slovenia alle 14:30. Prosegue lo Us Open, senza italiani dopo l’eliminazione di Sinner per mano di Zverev, che alle 18 giocherà il quarto di finale con Alcaraz. Il vincente se la vedrà con uno tra Medvedev e Rublev.