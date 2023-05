Sabalenka-Sakkari oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2023

Aryna Sabalenka affronterà Maria Sakkari nella semifinale del WTA 1000 di Madrid 2023, torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica. La seconda testa di serie del tabellone prosegue nel suo splendido 2023, in cui è diventata a tutti gli effetti la rivale numero uno di Iga Swiatek. Il pubblico di Madrid potrebbe avere una finale tra le due, ma prima Aryna dovrà superare una Sakkari che si è mostrata in buona forma. Numerosi i precedenti tra le due, in quello che è diventato un appuntamento fisso o quasi del circuito femminile. Negli otto incontri finora disputati, la bielorussa si è imposta in cinque di essi. L’ultimo di questi si è giocato poche settimane fa sul cemento di Indian Wells: un match finito con un secco 6-2 6-3 a favore della seconda giocatrice del mondo. Da segnalare che le due non si sono però mai affrontate sulla terra rossa.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sabalenka e Sakkari scenderanno in campo oggi, giovedì 4 maggio non prima delle ore 16:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di semifinale tra la tennista russa e la greca garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.