Internazionali BNL d’Italia 2023, Julian Ocleppo: “Pietrangeli unico, mi sto godendo questa esperienza” (VIDEO)

di Pietro Corso 43

Julian Ocleppo sta ritrovando se stesso ed il suo tennis. Dopo alcuni anni travagliati, condizionati da una serie di infortuni al gomito e al polso, il figlio d’arte (papà Gianni ha toccato la top 30 della classifica mondiale) è stato protagonista di una buona prima parte di 2023. Nei quarti di finale delle pre-qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia, Ocleppo ha superato Luca Tomasetto per 6-1 6-2: “Penso di aver giocato un’ottima partita, rimanendo solido e spingendo al momento giusto; sono contento e spero di continuare così“. Nel penultimo atto delle pre-qualificazioni il venticinquenne nato a Monaco affronterà Federico Arnaboldi, uscito vincitore dal match contro Fausto Tabacco per 1-6 6-2 7-5: “Sono qui innanzitutto per divertirmi, era da tempo che non stavo così bene. Non mi aspetto nulla dalle prossime partite, voglio solo godermi questa esperienza“.