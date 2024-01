Sabalenka-Rybakina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Brisbane 2024

Aryna Sabalenka affronterà Elena Rybaina nella finale del torneo WTA 500 di Brisbane 2024, evento di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. Promette spettacolo il match che mette di fronte la prima e la seconda forza del seeding nonché due delle giocatrici più forti del mondo, che non a caso lo scorso anno hanno dato vita ad una splendida finale degli Australian Open. Entrambe approdate in finale dominando, e senza perdere set, a scendere in campo da favorita sarà la bielorussa, determinata a restare in scia di Iga Swiatek. Guai però a sottovalutare Rybakina, capace di sconfiggere Sabalenka in più occasioni, l’ultima lo scorso anno nel China Open.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sabalenka e Rybakina scenderanno in campo oggi, domenica 7 gennaio, con inizio fissato non prima delle 05.30 ore italiane. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport Uno (201). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale tra Sabalenka e Rybakina fornendo ai lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.