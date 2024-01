Rune-Dimitrov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Brisbane 2024

Holger Rune se la vedrà contro Grigor Dimitrov nella finale dell’ATP 250 di Brisbane 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. C’era lo spauracchio Rafa Nadal in tabellone, ma alla fine l’atto conclusivo del torneo vedrà impegnate le prime due teste di serie. Il danese, primo favorito del seeding, ha perso un set contro Purcell e Shevchenko nei primi due turni, per poi superare Duckworth e Safiullin senza concedere alcun parziale. Ancora più netto il cammino del bulgaro, che dopo aver avuto bisogno del terzo set contro Murray è andato via liscio verso la finale. Dimitrov ha vinto l’ultimo precedente giocato pochi mesi fa a Pechino, mentre lo scorso giugno Rune si era imposto sull’erba di Wimbledon.

Rune e Dimitrov scenderanno in campo oggi, domenica 7 gennaio, non prima delle 07:30 italiane. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento sul veloce aussie attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Ci sarà, inoltre, un canale dedicato esclusivamente al torneo di Brisbane ovvero Sky Sport 251. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match tra Rune e Dimitrov, garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.